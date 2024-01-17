«Это про любовь»: Павел Воля оправдался после шутки о насилии

Юморист Павел Воля решил оправдаться после шутки о насилии женщин. Об этом сообщает The Voice.

На днях в Сети завирусился отрывок из стендап-шоу Павла Воли, в котором он высмеивал насилие над женщинами.

«Для мужчин секс — это стресс. Потому что у вас, девочки, все получится, даже если вы уснете. Засыпала где-то на перроне, а проснулась — уже чучух-чучух, чучух-чучух», — рассказывал в монологе он.

В итоге Воля попал под шквал критики — отрывок с выступлением даже удалили из соцсетей. Позже юморист нашел объяснение своим словам. Он заявил, что монолог вырвали из контекста и неправильно поняли. В подтверждении своих слов он выложил полное выступление.

В полной версии стендапа Воля продолжает шутить про секс со спящей девушкой.

«Поезд едет, да не скоростной, но без вашего участия. Машинист подбрасывает уголь, паровоз в „Ромашково“ стремится и он по любому доедет до конечной. Конечно не до твоей конечной, твоя находится в другой вселенной. До своей конечной», — продолжил монолог Воля.

По мнению юмориста, никакой объективации женского пола в его реплике нет.

«Я, понимаю, что многим уже везде мерещится насилие, абьюз и прочие неприятные вещи, но это точно не здесь, не в этой шутке. Это про любовь, про страсть, про порыв», — попытался оправдаться Воля.

Ранее мы писали о том, что Гарик Мартиросян нашел необходимым раскритиковать шоу Павла Воли.