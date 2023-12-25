Юморист Гарик Мартиросян разнес шоу Павла Воли

Юморист Гарик Мартиросян побывал в гостях на шоу Павла Воли. Звезда Comedy Club отметил, что в программе есть множество недочетов.

Сперва Мартиросян «прошелся» по внешнему виду своего коллеги. Павел надел черный пиджак с жилеткой, брюки и классические туфли. Такой образ показался Гарику неподходящим для шоу. Однако сам он тоже пришел в черном цвете.

Затем 49-летний продюсер спросил у Павла Воли, где в шоу вступительная музыка. Для сравнения бывший КВНщик привел программу «Русское лото».

«Как будто в 1995 году я должен бочонок вытащить и сказать: „Одиннадцать. Лыжи!“ Вот такого уровня фонограмма», — сказал Мартиросян.

После Гарик привел пример хорошей музыки в армянском стиле. Ему сразу же поаплодировали зрители.

Юмориста не устроило и манера общения Павла Воли с гостями. Ему показалось, что телеведущему не очень интересны его гости.

«Понимаю, почему твоя программа выходит в полночь. Чтобы не мешать людям засыпать. Включил в фоновом режиме», — отметил Мартиросян.

Ранее Павел Воля заявил, что после советов Александра Реввы можно попасть в «дурик».