«Желаю терпения»: Бикович обратился к Петрову, который скоро станет отцом

Известный актер Милош Бикович порекомендовал своему коллеге Александру Петрову выспаться перед рождением ребенка. Его слова приводит Пятый канал.

«Желаю ему терпения. Желаю, чтобы он сейчас выспался», — поделился артист.

Ставший отцом в январе 2024 года звезда «Холопа» также отметил, что, несмотря на тяжелый график со множеством съемок, при желании можно уделять достаточно времени своей семье.

«Надо попытаться немного организовать свой график и немного другие приоритеты ставить», — заявил Бикович.

Впервые слухи о беременности жены Александра Петрова, Виктории Антоновой появились в ноябре минувшего года. Причиной стало появление артиста с супругой на премьере сериала «Дайте шоу» в кинотеатре «Октябрь». Избранница знаменитости позировала на ковровой дорожке в сером костюме с юбкой и черной водолазке.

18 декабря Александр Петров и Виктория Антонова публично объявили, что впервые станут родителями. Супруга актера выложила в соцсетях фото, где показала округлившийся живот.

Ранее Александр Петров рассказал, как сыграл сразу две главные роли в фильме.