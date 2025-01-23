Актер Александр Петров рассказал, как сыграл сразу две главные роли в фильме

Актер Александр Петров рассказал о съемках в Мексике и работе с актрисой Барбарой Де Рехиль. Звезда и его мексиканская коллега стали гостями шоу «Мурзилки Live» на «Авторадио».

В фильме «Василий» Петрову досталась двойная роль – он сыграл братьев-близнецов. Знаменитость признался, что это был интересный опыт.

«Брат едет спасать брата в Мексику. Они оба из детского дома, не знают, кто их мама, и в конце узнают. Мне кажется, это протыкает зрителей. Но суть истории в том, что Вася, который едет спасать брата от мексиканского наркокартеля, полиции и всего на свете, для этого никак не приспособлен, он обычный учитель ОБЖ в детском доме-интернате», – поделился артист.

Партнершей Александра стала актриса из Мексики Барбара Де Рехиль. Она отметила, что с ним было приятно работать.

«Я была счастлива, что работала с ним. Он невероятно добрый, милый человек. Мне с ним крупно повезло. Изнутри и снаружи от Саши веет теплом», – рассказала девушка.