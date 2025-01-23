Актер Александр Петров рассказал, как сыграл сразу две главные роли в фильме
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Актер Александр Петров рассказал о съемках в Мексике и работе с актрисой Барбарой Де Рехиль. Звезда и его мексиканская коллега стали гостями шоу «Мурзилки Live» на «Авторадио».
В фильме «Василий» Петрову досталась двойная роль – он сыграл братьев-близнецов. Знаменитость признался, что это был интересный опыт.
«Брат едет спасать брата в Мексику. Они оба из детского дома, не знают, кто их мама, и в конце узнают. Мне кажется, это протыкает зрителей. Но суть истории в том, что Вася, который едет спасать брата от мексиканского наркокартеля, полиции и всего на свете, для этого никак не приспособлен, он обычный учитель ОБЖ в детском доме-интернате», – поделился артист.
Партнершей Александра стала актриса из Мексики Барбара Де Рехиль. Она отметила, что с ним было приятно работать.
«Я была счастлива, что работала с ним. Он невероятно добрый, милый человек. Мне с ним крупно повезло. Изнутри и снаружи от Саши веет теплом», – рассказала девушка.
Часть съемок проходила в Мексике. Петрову запомнилась атмосфера и дружелюбные люди вокруг.
«Мексика – как другая планета для меня. Я влюбился в страну и, в первую очередь, в людей. В Мексике, если ты просто поговорил с человеком, ты брат, он уже вовлечен в тебя. Я не видел там ни одной драки, ни одного конфликта», – поделился актер в эфире «Авторадио».
Александр и Барбара рассказали, что «Василий», несмотря на погони и выстрелы, является добрым и семейным фильмом. Комедия стартует в прокате 23 января.