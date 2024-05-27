«Желаю тебе сил на эту непростую жизнь»: Саша Савельева публично поддержала Кристину Орбакайте

25 мая заслуженная артистка России Кристина Орбакайте отметила день рождения — ей исполнилось 53 года. В личном боге экс-солистка группы «Фабрика» Саша Савельева публично обратилась к певице, выразив восхищение именинницей и ее жизнью и поддержав ее.

К поздравлениям в адрес Кристины Орбакайте присоединились многие звезды шоу-бизнеса, например, певец Игорь Николаев, супруга модельера Валентина Юдашкина Марина, стилист Владислав Лисовец, композитор Олег Влади и другие. Однако не все решились поддержать живущую в США артистку.

Певица Саша Савельева не стала молчать в день рождения Кристины Орбакайте и публично обратилась к ней в соцсети, осыпав именинницу комплиментами. Бывшая солистка группы «Фабрика» заявила, что восхищается артисткой и тем, что она делает.

«Дорогая Кристина! С днем рождения! Ты прекрасна во всем, что ты делаешь! Как ты мыслишь, как относишься к миру и к людям! Желаю тебе здоровья крепкого и сил на эту непростую жизнь и вдохновения», — написала Саша Савельева.

Сама Кристина Орбакайте в свой день рождения также решила высказаться. Исполнительница хита «Пьяная вишня» опубликовала в личном блоге пост со своим фото, в котором обратилась к Богу с благодарностью за все, попросив «послать ангелов для защиты ее семьи, дома, работы и от вреда всякого зла».

Напомним, последние два года певицу активно критикуют в связи с отъездом из России ее матери Аллы Пугачевой. Кристина Орбакайте и сама уже долгое время живет в США и много путешествует, но время от времени приезжает и в Россию. Сейчас артистка испытывает сложности с концертами в родной стране. Так, запланированный на март этого года гастрольный тур знаменитости сорвался. Теперь певица собирается приехать со своим шоу в Израиль в июне.

Ранее сообщалось о том, что продюсер Павел Рудченко заявил, что репутация Аллы Пугачевой повлияет на карьеру ее дочери. По мнению эксперта, Кристина Орбакайте может вернуться на российскую сцену.