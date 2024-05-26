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Опубликовано 26 мая 2024, 14:33
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Продюсер Рудченко объяснил, как репутация «токсичной» Пугачевой повлияет на карьеру Орбакайте

Продюсер Рудченко предсказал возвращение Кристины Орбакайте на российскую сцену.
Продюсер Рудченко объяснил, как репутация «токсичной» Пугачевой повлияет на карьеру Орбакайте

© Starface.ru

Кристина Орбакайте еще может вернуться в Россию ради продолжения карьеры. Продюсер Павел Рудченко считает, что слова Аллы Пугачевой не испортят репутацию ее дочери.

Продюсер высказался о посте певицы, который она выложила в свое день рождения. В нем Орбакайте попросила Бога защитить ее от всякого зла. Рудченко не думает, что карьере артистки пришел конец: дочь Пугачевой способна создавать хиты и работать на российской эстраде. Все претензии к ней сейчас связаны с тем, что она зарабатывает на Родине, а тратит деньги за границей.

По его словам, певица еще может изменить свою позицию и вернуться в Россию. Рудченко уверен, что публика примет «с удовольствием» артистку, и ей удастся работать на благо страны.

«Тут действительно возникает вопрос гастарбайтерства. Репутация ее токсичной мамы не сможет повлиять на ее дальнейшую карьеру», — цитирует его NEWS.ru.

Последние два года артистка активно гастролирует по загранице. При этом в России она тоже изредка выступает, но из-за отмены концертов вынуждена отдавать предпочтение публике за рубежом. Так, летом 2024 года Кристина выбрала порадовать поклонников не на Родине, а в Израиле.

25 мая певица Кристина Орбакайте отпраздновала день рождения — певице исполнилось 53 года. В честь него дочь Аллы Пугачевой обратилась к Богу.