Продюсер Рудченко объяснил, как репутация «токсичной» Пугачевой повлияет на карьеру Орбакайте

Кристина Орбакайте еще может вернуться в Россию ради продолжения карьеры. Продюсер Павел Рудченко считает, что слова Аллы Пугачевой не испортят репутацию ее дочери.

Продюсер высказался о посте певицы, который она выложила в свое день рождения. В нем Орбакайте попросила Бога защитить ее от всякого зла. Рудченко не думает, что карьере артистки пришел конец: дочь Пугачевой способна создавать хиты и работать на российской эстраде. Все претензии к ней сейчас связаны с тем, что она зарабатывает на Родине, а тратит деньги за границей.

По его словам, певица еще может изменить свою позицию и вернуться в Россию. Рудченко уверен, что публика примет «с удовольствием» артистку, и ей удастся работать на благо страны.

«Тут действительно возникает вопрос гастарбайтерства. Репутация ее токсичной мамы не сможет повлиять на ее дальнейшую карьеру», — цитирует его NEWS.ru.

Последние два года артистка активно гастролирует по загранице. При этом в России она тоже изредка выступает, но из-за отмены концертов вынуждена отдавать предпочтение публике за рубежом. Так, летом 2024 года Кристина выбрала порадовать поклонников не на Родине, а в Израиле.

25 мая певица Кристина Орбакайте отпраздновала день рождения — певице исполнилось 53 года. В честь него дочь Аллы Пугачевой обратилась к Богу.