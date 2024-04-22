«Желаю своим детям только одного»: Иосиф Пригожин показал сына, которому исполнилось 35 лет
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Продюсер Иосиф Пригожин опубликовал в соцсетях фото первенца – сына от первого брака Дмитрия, которому исполнилось 35 лет. Он пожелал оставаться порядочным и быть счастливым.
Соответствующий пост появился на странице Пригожина в соцсетях.
«Сегодня моему сыну 35 лет», - подписал продюсер под фото ребенка в разном возрасте. Пригожин отметил, что ощущает себя так, будто ему самому 35-ть.
«Как родитель, желаю своим детям только одного: оставаться порядочными, быть счастливыми, успешными и здоровыми», — добавил продюсер.
Дмитрий поблагодарил отца за поздравление и написал в ответ: «Спасибо, дорогой Папа!»
Дмитрий был рожден в первом браке Пригожина от Елены Соколовой. Также в союзе появилась дочь Даная. Продюсер признавался, что семья распалась по его вине, супруги не смогли сохранить хорошие отношения. Из-за этого Пригожин не пришел на свадьбу дочери – он не хотел встречаться с бывшей женой и ограничился передачей молодоженам денег.
Ранее Пригожин рассказывал о подарках на 55-летний юбилей. Так, певец Филипп Киркоров подарил продюсеру кроссовки.