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НАШ ШОУБИЗ
Опубликовано 22 апреля 2024, 18:42
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«Желаю своим детям только одного»: Иосиф Пригожин показал сына, которому исполнилось 35 лет

Продюсер Иосиф Пригожин поздравил сына с 35-летием и показал фото с ним.
«Желаю своим детям только одного»: Иосиф Пригожин показал сына, которому исполнилось 35 лет

© Starface.ru

Продюсер Иосиф Пригожин опубликовал в соцсетях фото первенца – сына от первого брака Дмитрия, которому исполнилось 35 лет. Он пожелал оставаться порядочным и быть счастливым.

Соответствующий пост появился на странице Пригожина в соцсетях.

«Сегодня моему сыну 35 лет», - подписал продюсер под фото ребенка в разном возрасте. Пригожин отметил, что ощущает себя так, будто ему самому 35-ть.

«Как родитель, желаю своим детям только одного: оставаться порядочными, быть счастливыми, успешными и здоровыми», — добавил продюсер.

Дмитрий поблагодарил отца за поздравление и написал в ответ: «Спасибо, дорогой Папа!»

Дмитрий был рожден в первом браке Пригожина от Елены Соколовой. Также в союзе появилась дочь Даная. Продюсер признавался, что семья распалась по его вине, супруги не смогли сохранить хорошие отношения. Из-за этого Пригожин не пришел на свадьбу дочери – он не хотел встречаться с бывшей женой и ограничился передачей молодоженам денег.

Ранее Пригожин рассказывал о подарках на 55-летний юбилей. Так, певец Филипп Киркоров подарил продюсеру кроссовки.

Иосиф Пригожин и его сын Дмитрий

Иосиф Пригожин и его сын Дмитрий

© Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Источник фото:Starface.ru
Источник:Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)
Автор:Лилия Караева
Теги:
Иосиф Пригожин
продюсер
сын
день рождения