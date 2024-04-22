«Желаю своим детям только одного»: Иосиф Пригожин показал сына, которому исполнилось 35 лет

Продюсер Иосиф Пригожин опубликовал в соцсетях фото первенца – сына от первого брака Дмитрия, которому исполнилось 35 лет. Он пожелал оставаться порядочным и быть счастливым.

Соответствующий пост появился на странице Пригожина в соцсетях.

«Сегодня моему сыну 35 лет», - подписал продюсер под фото ребенка в разном возрасте. Пригожин отметил, что ощущает себя так, будто ему самому 35-ть.

«Как родитель, желаю своим детям только одного: оставаться порядочными, быть счастливыми, успешными и здоровыми», — добавил продюсер.

Дмитрий поблагодарил отца за поздравление и написал в ответ: «Спасибо, дорогой Папа!»

Дмитрий был рожден в первом браке Пригожина от Елены Соколовой. Также в союзе появилась дочь Даная. Продюсер признавался, что семья распалась по его вине, супруги не смогли сохранить хорошие отношения. Из-за этого Пригожин не пришел на свадьбу дочери – он не хотел встречаться с бывшей женой и ограничился передачей молодоженам денег.

Ранее Пригожин рассказывал о подарках на 55-летний юбилей. Так, певец Филипп Киркоров подарил продюсеру кроссовки.