«С удовольствием хожу»: Иосиф Пригожин рассекретил подарок от Филиппа Киркорова на 55-летие

Продюсер Иосиф Пригожин рассказал о подарках от жены Валерии и певца Филиппа Киркорова на 55-летие. По его признанию, артист преподнес на юбилей кроссовки.

Об этом Пригожин рассказал на музыкальном мероприятии «Вечерний Звук» в Москве. Там присутствовал корреспондент сайта «Страсти».

«Филипп Киркоров кроссовки мне подарил. Я в них с удовольствием хожу», - сообщил Пригожин.

Обсуждение подарка от Валерии продюсер счел «несимпатичным».

«За годы жизни мы столько друг другу дарим разного, я не люблю обсуждать подарки. Это несимпатично. Любой подарок носит интимный характер. То, что мы дарим другу другу, - это терпение и уважение. После определенного возраста материальная часть вообще не волнует. Кто-то конверты дарит, кто-то скидывается дарит хорошие часы, кто-то дарит машину. У меня хорошие, достойные, обеспеченные друзья», - заметил Пригожин.

Размышляя о подарках, Пригожин подчеркнул, что все совершают покупки «в силу экономических возможностей».

«Но если у человека нет возможности и он просто пришел или вспомнил и поздравил, для меня это тоже огромная честь и радость, такая же, как и тот, кто подарил что-то большое», - заключил продюсер.