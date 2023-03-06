«Желаю каждому найти такого человека»: Агата Муцениеце показала нового мужчину

Актриса Агата Муцениеце после громкого развода с Павлом Прилучным тщательно скрывает личную жизнь. Если звезда сериала «Мажор» нашел счастье с молодой коллегой Зепюр Брутян, то блондинка пока наслаждается одиночеством. Но девушка часто провоцирует слухи о новых романах. На днях она оставила детей у бывшего мужа и провела время с брутальным блогером.

Пока 10-летний Тимофей и семилетняя Мия гостили у папы и его новой жены, которая находится на последних сроках беременности, Агата наслаждалась одиночеством. Она занималась собой, ходила в спортзал и на прогулку. В личном микроблоге знаменитости появился снимок с молодым человеком, которого зовут Алексей Зимин. Муцениеце написала несколько слов о нем.

«Я желаю каждому найти такого человека, с которым вы смотрите сами не знаете куда и зачем, и что вообще происходит», – написала девушка и оставила смеющийся смайлик.