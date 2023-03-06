«Желаю каждому найти такого человека»: Агата Муцениеце показала нового мужчину
Агата Муцениеце отдала детей Павлу Прилучному и провела время с брутальным блогером.
Фото: Starface.ru
Актриса Агата Муцениеце после громкого развода с Павлом Прилучным тщательно скрывает личную жизнь. Если звезда сериала «Мажор» нашел счастье с молодой коллегой Зепюр Брутян, то блондинка пока наслаждается одиночеством. Но девушка часто провоцирует слухи о новых романах. На днях она оставила детей у бывшего мужа и провела время с брутальным блогером.
Пока 10-летний Тимофей и семилетняя Мия гостили у папы и его новой жены, которая находится на последних сроках беременности, Агата наслаждалась одиночеством. Она занималась собой, ходила в спортзал и на прогулку. В личном микроблоге знаменитости появился снимок с молодым человеком, которого зовут Алексей Зимин. Муцениеце написала несколько слов о нем.
«Я желаю каждому найти такого человека, с которым вы смотрите сами не знаете куда и зачем, и что вообще происходит», – написала девушка и оставила смеющийся смайлик.
Фото: Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)
Поклонники отметили, что Агата со своим спутником прекрасно смотрятся вместе. Они видят актрису с блогером уже не в первый раз. Блондинка часто публикует фото с Алексеем, поэтому многие думают, что их связывает нечто большее, чем просто дружба.
По информации СМИ, молодые люди знакомы уже несколько лет. Два года назад блогер даже посвятил ей стихи. Многие тогда говорили о романе, но Агата до сих пор не комментирует слухи. После развода она признавалась, что у нее был мужчина, но без серьезных отношений. Поклонники ждут, когда девушка найдет свое счастье и перестанет говорить о Прилучном, который уже счастлив с другой.
Ранее мы писали о том, как Муцениеце высказалась о бывшем муже и его избраннице. Артистка была недовольна тем, что Павел и Зепюр не пришли на празднование дня рождения сына Тимофея. Девушка надеялась, что они смогут подружиться, но Брутян проигнорировала приглашение.