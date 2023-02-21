Муцениеце пригласила на вечеринку Прилучного с молодой женой, а они ее проигнорировали

С момента развода Агаты Муцениеце и Павла Прилучного прошло уже несколько лет. Актеры продолжают поддерживать отношения только ради общих детей, так как расставание оказалось довольно скандальным. По словам экс-супруги звезды «Мажора», он был настоящим абьюзером в их браке и имело место быть даже домашнее насилие. Сейчас же из-за дочери и сына Агата пытается примириться с бывшем мужем, однако он, по всей видимости, навстречу ей идти не хочет.

В середине января у сына актеров прошел юбилей – ему исполнилось 10 лет. По случаю праздника Муцениеце организовала большой детский праздник, но фанаты сразу заметили, что на нем не было отца мальчика. Агата объяснила в своем недавно выпущенном блоге, что приглашения получил и Павел, и его новая жена Зепюр, и мама Прилучного, но они предпочли проигнорировать вечеринку.

«Я пригласила на день рождения Тимофея и Пашу с его новой семьей и маму Любу. И никто из них не пришел. Надеялись, что хотя бы мама Люба придет. Все-таки юбилей. Мне кажется, это важно», - рассказала актриса.

Однако, даже несмотря на этот инцидент, Муцениеце все равно хочет продолжать налаживать отношения с новой семьей Прилучного. Она считает, что делить им больше нечего, и они вполне могут хорошо общаться друг с другом, тем более, что это важно для детей. Напомним, что артистка рассказывала, что и спустя два года после развода Мия так и не смогла смириться с тем, что папа с мамой больше никогда не будут вместе.

«Важно то, что уже никому ни с кем ничего делить не надо. Мне кажется, реально сделать так, чтобы все люди дружили, любили друг друга, общались нормально, без всяких „я делаю вид, что тебя не существует“. Это как раз самый бред, потому что дети все чувствуют и страдают», - сказала Агата и подчеркнула, что она «зарыла топор войны».

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