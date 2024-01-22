«Желаю, чтобы рядом был достойный человек»: известный певец признался в любви ушедшей от мужа Кудрявцевой

Певец Кай Метов признался, что любит телеведущую Леру Кудрявцеву. Как оказалось, она сильно помогала ему в шоу «Суперстар!», и артист успел к ней проникнуться. Теперь ему грустно, что рядом с ней нет достойного человека.

Недавно Кудрявцева публично заявила о том, что ушла от молодого мужа-хоккеиста. По ее словам, произошло это из-за его алкогольной зависимости. Эта новость стала шоком не только для поклонников Леры, но и для ее друзей, так как все это время она транслировала в Сети семейную идиллию и даже не заговаривала о проблемах.

Поражен оказался и Кай Метов. Он признался, что не сразу осознал, насколько серьезно телеведущая настроена изменить что-то в своей жизни. Певец отметил, что любит Леру и желает ей только счастья.

«Хочу признаться Лере в любви. <…> Надо держаться и не показывать никому какие-то свои внутренние переживания, хотя они, безусловно, есть. Желаю, чтобы рядом с ней был достойный человек, который любил бы ее», - цитирует слова артиста Voice.

Напомним, что Лера Кудрявцева опровергла то, что собралась разводиться с супругом. По ее словам, она объявила об уходе в соцсетях, чтобы замотивировать возлюбленного.