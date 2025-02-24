«Желаю, чтобы Господь воздал тебе»: дочь Любови Успенской публично обратилась к матери

Дочь Любови Успенской публично обратилась к матери по особому поводу. В личном блоге Татьяна Плаксина поздравила певицу с днем рождения и назвала ее «своим любимым слушателем».

24 февраля Любови Успенской исполнился 71 год, и ее единственная дочь решила поздравить мать с днем рождения, опубликовав совместное фото с именинницей. На снимке певица позировала в черном брючном костюме, а Татьяна Плаксина — в черном облегающем платье с открытыми плечами. Наследница артистки трогательно обратилась к ней, поблагодарив за любовь, которая «дает силы идти вперед».

«Я тебя поздравляю, любимая мамочка. Мы с тобой прошли через огонь и воду и вышли сухими из воды благодаря той невероятной любви, которая нас объединяет. Мы никогда не дадим друг другу упасть, всегда протянем руку помощи. Спасибо за ту всеобъемлющую любовь, которую ты даришь мне, она дает мне силы идти вперед. Ты — мой любимый слушатель, твои объятия — самые теплые на всем свете», — заявила Татьяна Плаксина, обращаясь к певице.

Дочь Любови Успенской пожелала артистке «чудес» и «ликования души». По словам Татьяны Плаксиной, она хотела бы, чтобы знаменитой маме «воздалось за все переживания».

«Я тебе желаю, чтобы Господь воздал за все твои переживания, чтобы твоя красота продолжала цвести — как внутренняя, так и внешняя. Чтобы ты радовалась каждое мгновение своей жизни, потому что, когда радуешься ты, радуется и сердце мое и все, кто вокруг», — высказалась дочь Любови Успенской.

Напомним, отношения певицы с дочерью не всегда были простыми. Татьяна Плаксина публично обвиняла Любовь Успенскую в жестком обращении, а затем переехала в США к отцу. В октябре 2024 года девушка внезапно сбежала в Израиль, а позднее заявила, что пыталась скрыться от преследования «неадекватной матери». Со временем родные люди смогли наладить контакт, и наследница вернулась к артистке. Теперь они вместе выступают с концертами.

Ранее сообщалось о том, что Любовь Успенская привела дочь за премией в номинации «Поэзия года».