Любовь Успенская привела дочь Татьяну Плаксину за премией в номинации «Поэзия года»

Дочь Любови Успенской удостоилась престижной премии. Татьяну Плаксину признали лучшей в номинации «Поэзия года» на модной премии Fashion New Year Awards от телеканала Fashion TV.

Вернувшаяся после скандального побега в Израиль Татьяна появилась на мероприятии в черном платье с глубоким декольте. Она пребывала в отличном настроении и с удовольствием позировала фотографам, сообщает Ura.ru.

При этом Плаксину на премии сопровождала Любовь Успенская. Как отметили журналисты, мать и дочь демонстрировали полную идиллию, несмотря на разразившийся ранее скандал.

Напомним, 2 октября в СМИ появилась информация об исчезновении Татьяны Плаксиной, а уже 3 октября стало известно, что дочь Успенской находится в Израиле. 7 октября девушка вернулась в Москву. Позднее она заявила, что пыталась скрыться от преследования «неадекватной матери», которая во всем ее контролировала и «никогда не отпускала от себя». После скандала Плаксина прошла лечение в реабилитационном центре. Сейчас Татьяна все силы вкладывает в творчество – рисует, выпускает одежду.

Ранее Любовь Успенская поделилась, что Татьяна чувствует себя хорошо. Она подчеркнула, что 32-летняя дочь страдает из-за проблем с психикой.