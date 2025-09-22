Мария Погребняк раскрыла, сколько платит няне

Блогер Мария Погребняк рассказала, сколько платит няне. По словам знаменитости, за час пребывания с ребенком она отдает в 800 рублей. Об этом узнала корреспондент сайта «Страсти».

Погребняк посетила премьеру сериала «Няня Оксана» в кинотеатре «Художественный». Журналистов интересовало, есть ли у Марии няни и сколько стоят их услуги.

«У меня есть няня, даже две. Хочу сказать им большое спасибо и низкий поклон. В наше время тяжело найти человека, которому ты можешь доверить самое святое – своего ребенка. Чаще всего мы находим няню за счет наших близких друзей», - поделилась блогер.

Погребняк рассказала, что впервые видела, как няня трепетно общается с детьми, в семье Романа Павлюченко. Поэтому она не сомневалась в женщине и стопроцентно доверяет.

Говоря о стоимости услуг няни, Погребняк сказала: «Плюс-минус 800 рублей за час. Дальше ты подбираешь, когда тебе нужно. Я в основном сама много времени провожу с детьми, мне не нужна няня ежедневно. Если выйти на мероприятие, провести вечер с мужем, с друзьями, с родителями – тогда да. А так я сама спокойно справляюсь с детьми, с ними везде езжу, путешествую».