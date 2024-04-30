«Желания нет ни у кого»: за что российские олигархи объявили бойкот Галкину*

Бизнес-леди и светская львица Алена Кравец заявила, что уехавший из России шоумен Максим Галкин*(признан иноагентом на территории РФ) активно предлагает свои концерты для бывших соотечественников, у которых есть за рубежом дорогая недвижимость. По ее словам, мужа Аллы Пугачевой бойкотируют олигархи Рублевки, так как очень злы на Галкина* после оскорблений родной страны.

«Нам хватает артистов в своей стране, и поддерживать рублем или валютой иностранных агентов желания нет ни у кого. Пусть Галкин* смешит там и зарабатывает там, куда они с Пугачевой уехали», - сказала Кравец в беседе с aif.ru.

Кроме того, она высмеяла шоумена, который регулярно хвастается своими заграничными гастролями, отметив, что раньше шоумен собирал огромные залы на несколько тысяч человек, а сейчас радуется мероприятиям на 50-100 зрителей.

«Это просто комично», — подчеркнула Кравец.

Светская львица также напомнила, что Галкин* проигнорировал трагедию в «Крокус Сити Холле» и на концерте в Израиле продолжал шутить на тему оскандалившихся на «голой» вечеринке Филиппа Киркорова и Лолиты. Она назвала шоумена бессовестным и тщедушным.

В заключении Кравец предположила, что на самом деле Галкин* завидует всем, кто остался в стране и живет в своем доме, на своей земле, а не скитается по миру, как он.

«В Галкине*, когда он поливает нас грязью, говорят обида, зависть, уязвленность», - сказала светская львица.

Ранее Галкин* вновь попытался избавиться от статуса иноагента. Адвокаты артиста подали жалобу на отказ суда исключить его из реестра Минюста.

*Признан иностранным агентом на территории России