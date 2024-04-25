Уехавший из РФ Галкин* подал жалобу на отказ исключить его из реестра иноагентов

Уехавший из России шоумен Максим Галкин* (признан иноагентом на территории РФ) вновь попытался избавиться от своего статуса. Адвокаты артиста подали жалобу на отказ суда исключить его из реестра иностранных агентов.

«Подана кассационная жалоба по гражданскому административному делу Галкина М.А*», - говорится в электронной базе на официальном портале судов общей юрисдикции Москвы.

Ранее Галкин* попытался избавиться от статуса иностранного агента, однако Замоскворецкий суд отказал в рассмотрении дела. Позже апелляция утвердила решение в пользу Минюста.

Теперь жалобу эмигрировавшего в Израиль мужа Аллы Пугачевой рассмотрит Второй кассационный суд общей юрисдикции. Дата заседания станет известна позже, сообщает РИА Новости.

Галкин* был включен в реестр иноагентов в сентябре 2022 года. В документе Минюста было указано, что артист получал финансирование с Украины, а также осуществлял политическую деятельность.

Ранее стало известно, что уехавшая в 2022 году в Израиль певица Алла Пугачева в конце июня планирует вернуться в Россию, чтобы переоформить на свое имя принадлежащий ее мужу Максиму Галкину* замок в подмосковной деревне Грязь.

*Признан иностранным агентом на территории России