«Желаем всегда беречь внутренний огонек»: актриса Анна Хилькевич обратилась к дочери по особому случаю

Актриса Анна Хилькевич поздравила свою среднюю дочь Марию с днем рождения. Девочки исполнилось семь лет.

Звезда «Универа» опубликовала в своем личном блоге трогательное видео с поздравлением. Семья отметила праздник на курорте. Актриса также рассказала, что встала рано утром, чтоб украсить виллу воздушными шариками. Когда наследница проснулась, она отправилась с родителями на пляж.

«Любимая наша девочка, Машенька, наш огонечек. С виду ты такая нежная, милая, настоящая девочка-девочка... Но внутри живет веселая хулиганка, и именно это сочетание делает тебя особенной. Хулиганка с очень большим и добрым сердцем!», — обратилась 35-летняя артистка к дочери.

Хилькевич также пожелала семилетней Марии сберечь ее лучшие качества и призвала пробовать что-то новое, изучать мир вокруг.

«Ты умеешь помогать так искренне и щедро, что этим можно только восхищаться. А твои бесконечная доброта, способность прощать и находить общий язык с любым человеком — это очень редкий дар... Мы желаем тебе всегда беречь тот внутренний огонек, который зажигает тебя и всех вокруг. Не переставай чувствовать себя любимой, нужной и важной», — добавила звезда.

