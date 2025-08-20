«Да здравствует мой Кончаловский»: Юлия Высоцкая поздравила супруга с 88-м днем рождения

Актриса Юлия Высоцкая с своем Telegram-канале опубликовала видео, в котором трогательно поздравила с 88-летием своего супруга, режиссера Андрея Кончаловского.

Кадры сделаны в Италии. В подписи к ролику она поблагодарила всех за теплые слова и поздравления.

«У нас сегодня такой хороший день! Родился мой муж. Он не хочет общения в соцсетях. Но я все равно хочу поделиться нашим настроением. Да здравствует мой Кончаловский, ура», — сказала знаменитость.

Андрей и Юлия женаты с 1998 года. По сей день они считаются одной из самых крепких пар российского шоу-бизнеса. Недавно сам режиссер признался, как называет супругу в семейном кругу: Леликом или Еличкой. По его словам, он по-прежнему испытывает к жене сильные чувства и восхищается ею.

У пары двое общих детей: дочь Мария и сын Петр. В 2013 году наследница Кончаловского попала в автомобильную аварию и впала в кому. Юлия Высоцкая практически ничего не сообщает о состоянии ее здоровья.

Ранее актриса Юлия Высоцкая откровенно рассказала о браке с Андреем Кончаловским, который на 35 лет ее старше.