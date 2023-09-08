Ждут пятого ребенка: звезда Comedy Club вывел в свет беременную жену

Звезда Comedy Club Гавриил Гордеев и его беременная жена ждут появления на свет пятого ребенка! Многодетные родители вышли вместе в свет и рассказали о своих чувствах. Об этом сообщает StarHit.

Супруги побывали на фестивале в Сочи. Присутствующие сразу заметили, что жена комика находится в «интересном положении». Избранница артиста Ирина отметила, что беременность была запланированная.

«Ожидаемый, конечно. Через пару месяцев», — поделилась радостью женщина.

Напомним, что четвертый ребенок в семье знаменитости появился на свет осенью 2021 года. Счастливые родители уверены, что у старших наследников не будет ревности к младенцу.

«Дети старшие уже большие, 19, 12 лет, 4, 2 года», – отметила Ирина.

Избранница Гордеева призналась, что им неважно, какого именно пола будет ребенок. У них уже есть два сына и две дочери.

Супруга комика также рассказала, кто из детей уже сейчас готов пойти по стопам отца. Так, по словам женщины, старший наследник является очень творческим и разносторонним человеком. Сейчас он учится в РУДН.

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