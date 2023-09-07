Лариса Гузеева и Гарик Харламов помирились после разлада и снялись в фильме

Гарик Харламов рассказал о примирении с Ларисой Гузеевой на съемочной площадке, об этом сообщает Газета.Ru.

Юморист уже несколько лет высмеивает Ларису Гузееву в соцсетях. Резидент Comedy Club вырезает забавные моменты из шоу «Давай поженимся» и пародирует их. Телеведущая признавалась, что не понимает, чем обусловлено такое повышенное внимание к ее персоне.

Спустя годы заочных высмеиваний, звезды наконец встретились и обсудили обиды. Во время съемок одного из фильмов, в котором сыграли и Харламов, и Гузеева, выяснилось, что никакой ненависти со стороны юмориста к актрисе не было.

«В первый день знакомства Лариса Андреевна сказала мне: "Я думала, ты меня ненавидишь". Я же ответил: "Как я могу Вас ненавидеть, если мы даже не знакомы?". Так и начали работать, было весело, а в итоге получился очень крутой эксперимент», — рассказал Харламов.

Актриса не стала комментировать отношения с резидентом Comedy Club, но заявила, что прониклась новой ролью в фильме.

«Меня привлекло то, что персонаж Тещи раскрывается по-новому. Но в то же время, она именно тот тип женщин, про который слагают анекдоты и частушки. Их все терпеть не могут, и я в том числе», — призналась Гузеева.

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