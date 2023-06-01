Ждут Пугачеву: новый скандал вокруг концерта Ольги Бузовой в Израиле

Певица Ольга Бузова работает на износ и запланировала гастроли не только по разным городам, но и странам. Оказалось, что артистка должна была впервые представить свое творчество в Израиле. У нее было назначено четыре выступления с шоу «Вот она я» в начале июня, но концерты неожиданно отменили.

Исполнительница появится только в Тель-Авиве, где из двух запланированных шоу состоится лишь одно. В Сети начали ходить слухи, что Бузову не желают видеть в Израиле. Но представители артистки сообщили, что выступления не были отменены, а всего лишь перенесены на следующий год.

По словам пиар-директора звезды Антона Богославского, зрителей из других городов с нетерпением будут ждать на единственном шоу. Концерты в Хайфе и Беэр-Шеве перенесены на весну 2024 года. Билеты можно сдать без потерь.

«Если поклонники захотят приехать на шоу в Тель-Авив, то мы доставим их бесплатно на автобусах к площадке в Тель-Авив, где пройдет единственное шоу Ольги в Израиле», – цитирует Super представителя певицы.

Несмотря на скандалы вокруг исполнителей из России, ожидается, что послушать Ольгу придут множество фанатов. Некоторые надеются, что среди них будет Примадонна Алла Пугачева, которая бывает на каждом из вступлений отечественных коллег в Израиле.

Ранее мы писали о том, как Пугачева посетила концерт группы «Машина времени». Она снимала происходящее на камеру, а после вышла на сцену. Ее вид удивил и даже напугал зрителей.