Вели бледную под руки: Пугачева еле поднялась на сцену к Макаревичу*, а после повисла на нем

На днях Андрей Макаревич*(Признан иноагентом на территории РФ) дал концерт в Израиле. Почетной гостьей вечера стала Алла Пугачева, которая в последнее время не пропускает ни одного светского мероприятия, хотя в России предпочитала больше времени проводить дома. Музыканты не смогли проигнорировать присутствие в зале Примадонны и попросили ее подняться на сцену. Вот только триумф певицы был совершенно испорчен.

Дело в том, что еще перед началом выступления группы многие поклонники отметили, что артистка выглядела весьма неважно. У нее отметили мертвенно-бледный цвет лица, и при этом передвигалась она тоже с трудом. Именно поэтому, чтобы присоединиться к музыкантам, ей пришлось воспользоваться посторонней помощью. А как только под руки ее все-таки вывели на сцену, она демонстративно обняла лидера коллектива, буквально повиснув на нем.

Отметим, что «Машина времени» долго не хотела отпускать Аллу Борисовну, награждая ее овациями, но все-таки через время она вернулась на свое место в первом ряду. Сопровождали при этом Пугачеву не только охранники, но и многочисленные помощники.

К слову, от поведения Примадонны в Израиле уже давно недоумевают многие пользователи Сети. Они считают, что в России она строила из себя затворницу, не общалась с «простыми смертными», а теперь неожиданно расцвела.

«Ну да, а здесь прямо обнимашки, а в России корчила из себя мадам Брошкину», «Потому что народом не считали, а считали деньги», «Потому, что она сказала, что мы быдло. Этим все и сказано», - оставили комментарии в Сети россияне.

Ранее Алла Пугачева поддержала затравленную из-за рецептов Юлию Высоцкую.

*(Признан иноагентом на территории РФ)