«Ждут аншлаги»: продюсер предрек популярность Михаила Ефремова после выхода из колонии

Продюсер Горжанкин заявил об аншлагах, ожидающих Ефремова после освобождения. Об этом он признался Вечерней Москве.

9 февраля стало известно о том, что Михаил Ефремов начал готовить документы для начала процесса условно-досрочного освобождения. Напомним, актер находится в колонии уже три года — его посадили после смертельной аварии, в которой по вине Ефремова погиб человек.

По словам продюсера и медиаменеджера Вадима Горжанкина, если актер выйдет в ближайшее время, его ждет большой успех на сцене театра.

«Конечно, если Михаил Ефремов примет решение выйти на сцену после освобождения, спектакли с его участием ждут аншлаги. Публика его примет, будет проявлять повышенный интерес. Вопрос в том, как примет его театральное сообщество», — рассказал он.

При этом Горжанкин допустил вероятность того, что Ефремов после выхода из колонии даст большое интервью.

Ранее мы писали о том, что юристы Ефремова начали переговоры для получения согласия на УДО у семьи умершего.