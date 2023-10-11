Ждущая второго ребенка певица Юлия Михальчик вышла замуж

Певица Юлия Михальчик, которая ждет второго ребенка, вышла замуж. Ее избранником стал 43-летний бизнесмен.

Эксклюзивный комментарий артистки приводит издание Hello.

«Я жду ребенка. Я вышла замуж», - сообщила она.

Певица придерживается правила: «счастье любит тишину». Поэтому Михальчик не раскрывает личность мужа. Она предпочла, чтобы «личное осталось личным».

Напомним, артистка находится на седьмом месяце беременности. Несмотря на положение, исполнительница работает и выступает. Ближе к Новому году она уйдет в декрет.

Михальчик воспитывает 10-летнего сына. Он был рожден в браке с бизнесменом Владимиром Гоевым. Говорилось, что мужчина изменял ей и оставил без поддержки в трудные времена.