38-летняя певица Юлия Михальчик станет мамой во второй раз. Об этом сообщает издание StarHit.

После развода с первым мужем Юлия не распространяется о личной жизни. Во время недавних съемок журналисты обратили внимание на округлившийся живот артистки. Выпускница «Фабрики звезд» не стала комментировать ситуацию, зато ее друзья охотно поделились радостной новостью. Как выяснилось, Михальчик действительно ожидает пополнения в семье. Сейчас певица находится на 7 месяце и продолжает работать. Однако в скором времени она планирует уйди в декрет, чтобы подготовиться к рождению малыша.

Кем является отец ребенка — пока не уточняется. Поговаривают, Юлия уже несколько лет встречается с влиятельным бизнесменом. Недавно на ее безымянном пальце появилось кольцо с бриллиантами, его стоимость составляет два миллиона рублей.

Напомним, что в первом браке у Юлии родился сын Александр. Несмотря на наличие ребенка, Михальчик и Владимир Гоев расстались. Причиной этого стали постоянные измены предпринимателя.

Ранее актриса Мария Кожевникова раскрыла пол новорожденного ребенка. Подробности смотрите в этой статье.