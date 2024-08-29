«Жду ваши «словоизвергания»: молодая жена Диброва снялась на отдыхе в Турции

Молодая жена телеведущего Дмитрия Диброва Полина снялась на отдыхе в Турции после критики ее нарядов. Избранница шоумена предстала в ярком оранжевом платье с разрезами, которые подчеркнули ее стройную фигуру.

Полина часто сталкивается с критикой пользователей Сети, которые отмечают слишком открытые платья или пестрые принты. К примеру, они нелестно высказались о ее леопардовом наряде. При этом Диброва не стала их слушать, а снялась в ярком платье с разрезами. Кроме того, девушка посвятила критикам строчки в подписи к публикации.

«Мои любимые хейтеры, ну поехали. Жду ваши «словоизвергания». Прошлое уже все прочла», — написала жена Дмитрия.

В большинстве комментариев фанаты просят Полину одеваться скромнее и указывают, что ей «за 30 лет» и она замужем. Но девушка активно занимается спортом, посещает косметологов и даже пластических хирургов, поэтому не хочет скрывать тело, над которым работает.

Напомним, что Дмитрий Дибров познакомился с моделью в Москве. Полина стала его четвертой женой в возрасте 19 лет. Они сыграли свадьбу в 2009 году, а потом родила трех детей. Сейчас Александру 14 лет, Федору 10, а Илье – девять.

В 2022 году Полина решилась на маммопластику из-за изменившейся формы груди после рождения детей. Она не стала скрывать и честно призналась об этом в соцсетях. По ее словам, муж был доволен.

Ранее мы писали о том, что Дмитрий Дибров раскрыл свое новое увлечение. Он признался, что тратит на это свои деньги.