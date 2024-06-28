«Я за это плачу»: Дмитрий Дибров раскрыл свое новое увлечение

Известный телеведущий и журналист Дмитрий Дибров рассказал, как проводит отпуск. Его слова приводит mk.ru.

Как признался артист, в ближайшее время он вместе с семьей отправится в круиз по Дону, однако пока отдыхает в своем подмосковном доме.

«Я живу в санатории», - заявил Дибров, рассказывая об удобствах в своем особняке.

Кроме того, шоумен раскрыл свое новое увлечение.

«Я каждый день играю на гитаре. Еще я за это и плачу, потому что беру уроки вокала. Это мой отдых», - заявил журналист.

Напомним, в мае прошлого года Юлианна Караулова стала ведущей «Кто хочет стать миллионером?» вместо Дмитрия Диброва, который вел программу на Первом канале несколько лет. Шоумен призвал поклонников проекта «Кто хочет стать миллионером?» не критиковать новую ведущую. Он уточнил, что со временем зрители привыкнут к артистке и начнут замечать в ней все больше новых достоинств.

Ранее Дмитрий Дибров ответил на обвинения в пластике.