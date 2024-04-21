«Жду вас в «Олимпийском»: Агата Муцениеце удивила поклонников своим вокалом

35-летняя Агата Муцениеце решила попробовать себя в роли певицы. Актриса переборола свои комплексы и впервые показала поклонникам, как она поет.

Звезда «Закрытой школы» уже несколько месяцев занимается вокалом. Все это время Агата Муцениеце неохотно делилась видео с уроков. И вот недавно она наконец-то показала, какого результата смогла добиться. Актриса исполнила композицию Left Outside Alone.

«Я очень волнуюсь, очень мне страшно! Но! Мы долго занимались, долго выбивали мой комплекс «не поющей», убирали зажимы! Да, еще много над чем надо работать, но вот наш первый результат!», – поделилась ведущая шоу «Голос».

Агата Муцениеце отдельно отметила, что не претендует на звание профессиональной певицы.

«Хотя, жду вас в «Олимпийском» в следующем году и альбом дропну скоро», – иронично добавила она.

Нино Нинидзе оценила старания коллеги по цеху. Актриса оставила под постом Муцениеце комментарий: «Мурашки, Агат! Работает».

Ранее мы писали, что Айза переживает за здоровье сына. Врачи выявили у мальчика проблемы с сердцем.