«Выявили проблемы с сердцем»: Айза не находит себе места из-за сына

Певица и телеведущая Айза-Лилуна Ай призналась, что переживает за сына от бывшего мужа, рэпера Гуфа. В личном блоге знаменитость призналась, что изменившееся поведение Сэма пугает ее.

«Лежу в полном шоке. После каждого воспитательного разговора с Сэмом хочется просто сбежать. Силы на нуле. Так плакать хочется, потому что ничего не меняется», — высказалась Айза.

Однако на этом проблемы артистки не закончились. Оказалось, что у ее сына проблемы со здоровьем.

«Вчера выявили у него проблемы с сердцем. Меня охватывают и страх, и ужас, и злость. Сегодня я как будто сдаюсь», — поделилась экс-супруга Гуфа.

По признанию Айзы, материнство дается ей тяжело.

«Сегодня я хочу плакать. Очень сложно быть мамой. В пасть акуле легче залезть, чем вот это вот все. Люблю вас, женщины! Мы реально выполняем адский труд», — написала знаменитость в своем Telegram-канале.

Пользователи Сети поддержали певицу в комментариях.

«Обнимаю и дарю тепло», «Айза, помни, что ты сильная и заботливая мама, делаешь все, что можешь для своих детей. Позволь себе иногда отдыхать, как бы банально ни звучало», — написали подписчики.

Уже несколько лет Айза живет на Бали и время от времени приезжает в Москву. Недавно артистка призналась, что скоро вернется в Россию. По словам знаменитости, она очень скучала по дому.

Напомним, с 2008 по 2014 год Айза состояла в браке с Гуфом (Алексей Долматов). В 2010 году у супругов родился сын Сэм. В 2015 году певица вышла замуж за серфера Дмитрия Анохина, к которому переехала на Бали. В 2016 году у пары родился сын Элвис. Спустя четыре года супруги развелись.

Ранее мы писали о том, что Айза заговорила о новых отношениях. Певица призналась, что устала от одиночества и хотела бы сходить на свидание.