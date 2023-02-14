«Жду результата»: Алле Пугачевой стало хуже в Израиле

73-летняя певица Алла Пугачева несколько месяцев назад переехала в Израиль и редко публикует фото или видео новой жизни. На свежем домашнем видео, размещенном в аккаунте ее мужа, появилась запись, которая демонстрирует, что с Примадонной что-то произошло.

На кадрах дети Пугачевой соревнуются в подбрасывании бутылок с водой. Пугачева снимала их развлечение и комментировала происходящее.

«Жду результата. Циркачи, знаешь, сколько лет занимаются для того, чтобы всегда получалось», - подбадривала она.

Пугачева говорила хриплым голосом, слышна сильная одышка. Поклонники начали писать: «Здоровья вам крепкого, Алла Борисовна».

Подробностей о состоянии певицы нет. Остается только гадать, почему без того хриплый голос у Пугачевой стал хуже, чем был. С чем связана одышка, также неизвестно. Поклонников взволновало состояние звезды.

Ранее сообщалось, что Пугачева не может снять российскую пенсию в 660 тыс. рублей.