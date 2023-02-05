Аллу Пугачеву лишили российской пенсии в 660 тысяч рублей

Живущая сейчас в Израиле Алла Пугачева не может получать российскую пенсию. Дело в том, что социальные выплаты приходят на карту, которая не действует за границей.

Оказалось, что за год набежало 660 тысяч рублей — по 55 тысяч рублей в месяц. Певица не может ни перевести деньги, ни снять.

На данный момент у Аллы Пугачевы израильский паспорт сроком в год, далее она получит паспорт на 5 лет. Израильские власти после получения паспорта выплатили Пугачеве 19 тысяч шекелей (почти 393 тысячи рублей).

Однако пенсия артистке не положена, ее можно добиться спустя 10 лет работы в стране. Остальным гражданам могут выплачивать пособие в 800 долларов в месяц.

Ранее мы писали, что борьба за наследство Моисеева не утихает, квартира достается уже Пугачевой.