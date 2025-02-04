«Какие вы у меня красивые»: мама Давы в восторге от его беременной невесты Мари Краймбрери

Мама артиста Давида Манукяна, известного под псевдонимом Дава, дала понять, что счастлива за него с невестой Мари Краймбрери. Певица пришлась родительнице блогера по душе, в отличие от бывшей возлюбленной сына Ольги Бузовой.

Несколько лет назад Манукян был в отношениях с известной телеведущей. Ходили даже слухи об их свадьбе. Однако до ЗАГСа дело так и не дошло. Звезды расстались, и этому оказалась рада мама Давы. Оказалось, что женщине избранница сына совсем не нравилась. Она высказывалась о неприличном поведении Бузовой и ее пристрастии к алкоголю.

А вот новая девушка сына полюбилась женщине. Подробности отношений Мари с будущей свекровью неизвестны, но в Сети мама Давида оставляет милые комментарии под постами пары.

«Какие вы у меня красивые и стильные! Мои любовики!» - отзывается она о сыне с невестой.

К слову, Краймбрери, наконец, подтвердила не только отношения с Давой, но и свою беременность. Артисты выставили совместное видео, в котором не скрывали чувств, а также округлившийся живот вокалистки.

Ранее Мари Краймбрери отреагировала на слухи о пластических операциях.