«Жду мощной конкуренции»: народный артист РФ Владимир Машков рассказал о требованиях к молодым актерам

Народный артист РФ Владимир Машков рассказал, что ждет от поколения новых актеров. Этим он поделился в беседе с Пятым каналом.

В ходе Всероссийской конференции премии и фестиваля «Золотая Маска» Машков заявил, что интерес зрителя к еще никому не известному артисту может вырасти только из творческой конкуренции.

Художественный руководитель «Современника» рассказал, что недавно его курс пополнился 25 молодыми актерами со всей страны. По словам Владимира Львовича, возглавляемая им актерская школа направлена не только на развитие театра, но и на вовлечение зрителя в искусство.

«Я каждый раз смотрю на своих учеников и жду вот этой мощной конкуренции друг к другу», — объяснил Машков.

До этого актер поведал, что студентов при поступлении в Театральную школу Олега Табакова оценивают не только по таланту, но и по уровню личностного развития. По словам Машкова, в отличие от предыдущих лет, формируется поколение настоящих личностей с ярким потенциалом.

Ранее актер Владимир Машков заявил, что ушел из кино из-за занятости в театре.