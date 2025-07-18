Актер Владимир Машков объяснил, почему ушел из кино

Актер Владимир Машков заявил, что ушел из кино из-за занятости в театре. Об этом сообщает mk.ru.

Актера Владимира Машкова сейчас редко можно увидеть в новых фильмах или сериалах. Все потому, что он давно отказался от съемок — сейчас Машков активно занимается театром. Напомним, актер занимает пост председателя Союза театральных деятелей России, а также является худруком Театра Олега Табакова и «Современника».

«Я даже не рассматриваю приглашения. Все это позади. Сейчас мы ещё готовимся к большой дате — 17 августа. Именно в этот день исполнилось бы 90-лет Олегу Павловичу Табакову», — объяснил он.

Напомним, Владимир Машков является лауреатом премий «Ника» (1998, 2011), «Золотой орёл» (2009, 2011, 2019) и «ТЭФИ».

Ранее мы писали о том, что Машков назвал лучший отечественный фильм для обмена с США.