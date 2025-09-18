«Ждите»: Руслан Нигматуллин раскрыл подробности свадьбы с 23-летней телеведущей

Бывший вратарь сборной России по футболу Руслан Нигматуллин раскрыл дату свадьбы с молодой избранницей. 23-летняя ведущая и модель Эвелина Сынча станет женой спортсмена в ноябре этого года.

«Женщины делают нас лучше, поэтому ждите свадьбу в ноябре 2025 года», - сказал Нигматуллин в эфире шоу «Пусть говорят» на Первом канале.

Эвелина, которая младше спортсмена на 28 лет, говорит, что влюбилась в него не из-за статуса. Девушка видит в нем умного, интеллигентного, молодого душой мужчину.

Футболист опровергает слухи о том, что ушел из семьи ради молодой спутницы. Последние годы он жил в Майами, а девушка – в России. Роман начался после расставания спортсмена с женой Еленой.

Сейчас возлюбленные снимают дом – он находится в Подмосковье. Нигматуллин признается, что верит в любовь. Спортсмен мечтает о полноценной семье, в которой будут дети.

Спортсмен не позволяет себе плохо отзываться о бывшей жене. Сестра Нигматуллина рассказала в студии, что в браке он закрывал «все хотелки» супруги и их семье многие завидовали.