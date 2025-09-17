«Может, с жиру поплыла?»: сестра Руслана Нигматуллина заявила о вечеринках и тусовках его бывшей жены

Сестра экс-вратаря сборной России Руслана Нигматуллина рассказала, что бывшая жена футболиста Елена вместо помощи ему после операции участвовала в вечеринках и тусовках. Родственница призналась: спортсмен ей ни в чем не отказывал, и предположила, что женщина «с жиру поплыла».

Скандальный развод пары стал темой выпуска ток-шоу «Пусть говорят». В беседе с ведущим Дмитрием Борисовым Нигматуллин рассказал, что в семье все было хорошо до 2022 года, пока он не решил переехать в Америку для сложной операции. После нее футболиста ждал недельный постельный режим.

«И она за это время ни разу ко мне не подошла», - поделился Нигматуллин.

Его сестра говорит, что брат «закрывал все хотелки» жены, а семье многие завидовали.

«Ведь не все могут позволить себе то, что Руслан дарил Лене. Захотела „Мерседес“ — пожалуйста, захотела дачу — давай. Может, с жиру поплыла?» — поделилась сестра. Ее слова приводит StarHit.

Она сообщила, что Руслан до конца хотел сохранить семью – в 2023 году супруги отметили бы 25-летие совместной жизни.

«Но после операции она не помогала, у нее тусовки, вечеринки — это было интереснее», — поделилась родственница.

В марте сообщалось, что суд обязал бывшую жену футболиста выплатить 59 млн рублей по делу о разделе имущества. Известно, что она продала совместно нажитую квартиру, а деньги присвоила себе.