«Ждите приказов»: Дмитрий Нагиев прервал молчание и выложил видео со странной надписью

Актер Дмитрий Нагиев не появляется на ТВ и ограничил присутствие в соцсетях. В этот Новый год телеведущий сделал исключение и вышел на связь. Он поздравил подписчиков фразой «будем жить, все будет хорошо».

Соответствующий пост Нагиев сделал на своей странице.

На видео актер в красной куртке и шапке, солнечных очках на голове прогуливается с собакой. Актер произнес: «С Новым годом вас! С новым, добрым, мирным, красивым, сытным, справедливым, свободным, надежным».

Под видео Нагиев оставил странную подпись и слова «ждите приказов».

За два часа подписчики, включая известных людей, оставили под постом более двух тысяч комментариев. Так, актриса Ирина Безрукова обратилась к Нагиеву со словами: «Спасибо, Дима». Некоторые писали: «Ну если сам Дмитрий говорит, что все хорошо, то тогда можно выдохнуть».

Ранее телеведущий Иван Ургант поздравил интернет-пользователей с Новым годом и призвал не обижать друг друга.