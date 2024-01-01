«Год прошел, а нам хоть бы что»: Иван Ургант сделал исключение и выложил пост с поздравлением

Телеведущий Иван Ургант редко стал выкладывать посты в соцсетях, но сделал исключение в Новый год. Где и как он проводит праздник, говорить не стал, зато пожелал всем не обижать друг друга.

«Вот и год прошел. А нам с вами хоть бы что. Не грустите. Не обижайте друг друга. И не обижайтесь друг на друга. Будьте добрыми и внимательными. Как мы и договаривались», - обратился к подписчикам Ургант.

В заключение он пожелал всем здоровья и веселья.

Ранее отец телеведущего, актер Андрей Ургант рассказал о попытках мошенников вымогать деньги от его имени. Аферисты рассказывают, что он якобы находится в Таиланде и просят перевести деньги. Ургант опроверг, что уехал, – он остался в Петербурге и попросил не переводить мошенникам никаких денег.

Ранее стало известно, что Иван Ургант вернется на экраны в новогоднем проекте.