«Ждите новую меня!»: столкнувшаяся с критикой Собчак решилась на пластику лица

43-летняя журналистка Ксения Собчак призналась, что задумалась о пластике лица. Ксения поделилась откровением в соцсети.

В личном блоге Собчак опубликовала трендовый ролик «Было или не было». Один из вопросов к журналистке связан с пластической хирургией: «Вы когда-то задумывались о пластике?». И ответ Ксении был утвердительным. Более того, журналистка намекнула, что совсем скоро поклонники могут ее не знать. Собчак на камеру показала, что хочет изменить в лице со словами: «Было и есть. Ждите новую меня!».

К слову, Собчак не раз сталкивалась с критикой внешности. В начале нулевых журналистку сравнивали с лошадью, россияне даже делали высмеивающие картинки с Ксенией. Сама же журналистка признавалась, что считает себя некрасивой.

Увидев пост, поклонники решили ее поддержать. Более того, кто-то стал отговаривать Собчак от пластики, заявив, что в последнее время она похорошела.

«Ксюша апгрейд с лицом сделала, получилось отлично. Собчак такая красивая! Вообще не понимаю хейта по поводу ее внешности. Очень интересная», — написали подписчики.

Ранее Ксения Собчак появилась на Каннском кинофестивале в наряде за 862 тысячи рублей. Подробности читайте в этой новости.