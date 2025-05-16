Ксения Собчак появилась на Каннском кинофестивале в наряде за 862 тысячи рублей

Журналистка Ксения Собчак появилась на Каннском кинофестивале в наряде от модного дома Prada. В Сети образ назвали нелепым, хотя телеведущая за него заплатила около 862 тысячи рублей.

Ксения нередкий гость на кинофоруме в Каннах. Например, в прошлом году она эффектно прилетела на фестиваль на вертолете. Но в этот раз появление Собчак с мужем Константином Богомоловым получилось довольно скромным. Многие фотографы даже пропустили журналистку и не смогли заснять ее наряд, но пару снимков сделать все же удалось.

В Сети распространились кадры, на которых Собчак стояла на красной дорожке в черном платье с перьями и оранжевой ветровке. На сайте бренда указано, что весь наряд обошелся Ксении примерно в 862 тысячи рублей - 690 тысяч рублей за платье и 172 тысячи рублей за верхнюю одежду. Но комплименты от пользователей телеведущей получить не удалось. Они посмеялись над образом, посчитав его странным.

Отметим, что каждый год в Каннах блистает еще одна российская знаменитость – Виктория Боня. Собчак неоднократно высмеивала платья блогерши, которые она выбирала для дорожки. Но в этом году Виктория пропустила мероприятие из-за восхождения на Эверест.

Ранее Ксения Собчак появилась на публике в остроносых туфлях.