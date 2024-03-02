«Ждите, мои дорогие»: Алла Пугачева вышла на связь после релиза нового альбома

Певица Алла Пугачева пообещала выпустить новые песни к своему юбилею. Об этом она рассказала в соцсетях.

На днях в Сети появился альбом Пугачевой «P.S.» в который вошли песни из последнего выступления певицы в России. В соцсетях и СМИ сразу же поднялась волна обсуждений, а вот комментариев от самой Пугачевой не было.

Теперь же выяснилось, что Примадонна не знала о выходе альбома.

«Я последней узнала о том, что вышел альбом „P.S.“. Мне приятно, спасибо больше — хороший подарок к юбилею», — рассказала она.

15 апреля Алле Борисовне исполнится 75 лет. Она заявила, что готовит к юбилею новый материал.

«Ну, а я могу подарить к юбилею новые песни. Ждите, мои дорогие поклонники. Только ради вас!» — призналась она.

Ранее мы писали о том, что музыкант Михаил Гребенщиков с содроганием вспомнил о ругательствах Аллы Пугачевой.