«Это страшно»: Гребенщиков с содроганием вспомнил о ругательствах Пугачевой

47-летний певец Михаил Гребенщиков занял третье место в первом сезоне проекта «Фабрика звезд». Артист вспомнил о сотрудничестве с Аллой Пугачевой, которое стало для него психологическим испытанием.

Гребенщиков назвал Пугачеву очень мудрым и справедливым человеком, обладающим чувством юмора.

«Если она ругает, то очень это страшно. Все время бывали какие-то невзаимопонимания: то микрофон отключен, то еще что-то, и мне перепадало. Но это были рабочие моменты. Мне, наоборот, было лестно, что на меня Алла Борисовна ругается», — цитирует артиста NEWS.ru.

Он до сих пор гордится сотрудничеством с Аллой Борисовной, которая могла ему позвонить по рабочему вопросу глубокой ночью.

В 2013 году Ирсон Кудикова пригласила артиста на работу в детскую школу талантов Пугачевой. В то время Кудикова была бизнес-партнером Примадонны, но после их пути разошлись. Проработав там пять лет, Гребенщиков уволился. Причиной этому стали богатые мамы учеников. Они, по словам «фабриканта», не желали его там видеть и распространяли слухи о пьянстве и неподобающем поведении артиста.

Ранее певец Михаил Гребенщиков рассказал, что артистка Мария Алалыкина была вынуждена заплатить крупный денежный штраф после ухода из группы «Фабрика».