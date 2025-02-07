«Ждите исков и судов»: Лера Кудрявцева возмущена публикациями о том, что ударила няню по лицу

Телеведущая Лера Кудрявцева отреагировала на публикации о скандале с няней. Ее возмутили сообщения о том, что она якобы ударила женщину по лицу при дочери. Знаменитость пригрозила судом за публикации.

Соответствующий пост появился в Telegram-канале ведущей.

Кудрявцева отметила, что смешного в таких публикациях мало. Она отметила, что сейчас любой может написать что угодно и не понесет наказания.

«Многое и всякое я уже слышала в свой адрес, на чушь не обращаю внимания давно. Но есть бред с перебором, мимо которого пройти я не могу. Ждите исков и судов, господа нехорошие!» - написала Кудрявцева.

Она добавила, что никогда не ругается при ребенке и очень любит, а также ценит своих нянь.

«Я даже голос не повышаю никогда, ни на ребенка, ни уж тем более людей, которые со мной работают», - отметила ведущая.

Ранее сообщалось, что Кудрявцева помирилась с певицей Люсей Чеботиной после конфликта в гримерке.