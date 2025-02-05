Лера Кудрявцева помирилась с Люсей Чеботиной после конфликта в гримерке

Телеведущая Лера Кудрявцева и певица Люся Чеботина помирились. Еще в прошлом году звезды негативно высказывались друг о друге. Но, по всей видимости, «топор войны» зарыт.

Конфликт Кудрявцевой с исполнительницей хита «Солнце Монако» произошел во время одного из концертов. Знаменитости делили одну гримерку и на тот момент не были знакомы друг с другом. И когда Лера попыталась представиться, то, по ее словам, получила «сухой» ответ от Люси. Это оставило неприятный осадок в душе телеведущей, и больше она предпочитала с певицей не пересекаться.

Со стороны же Чеботиной все в тот день было иначе, но тоже неприятно. Она заявила — Лера ворвалась в гримерку, когда она переодевалась, и из-за нее все увидели Чеботину без одежды. Артистка сравнила это с изнасилованием.

Впрочем, со временем им все же удалось уладить все разногласия. Недавно они снялись в одном шоу, и во время перерыва Кудрявцева опубликовала видео в блоге, в котором появилась Люся. Звезды мило общались друг с другом, и Чеботина даже пообещала подарить телеведущей свою пилотку. Так что на один скандал в шоу-бизнесе стало меньше.

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