«Жди малого от людей»: певица Алсу опубликовала неоднозначный пост перед разводом

Накануне появилась информация о том, что певица Алсу разводится с мужем, бизнесменом Яном Абрамовым. Весной этого года супруги отметили 18-ю годовщину свадьбы, но, по слухам, на тот момент они уже год не жили вместе. Артистка пока официально не комментировала новость о разводе, однако в день подачи заявления в суд опубликовала в соцсети неоднозначный пост, на который отреагировали ее поклонники.

27 мая стало известно, что Алсу подала на развод с Яном Абрамовым после 18 лет брака. Исковое заявление было зарегистрировано на портале мировых судов Москвы 24 мая. В тот же день исполнительница хита «Зимний сон» поделилась в личном блоге снимком, добавив к нему неоднозначную подпись.

«Жди малого от людей. Жди многого от себя», — подписала пост Алсу.

Причина развода певицы и предпринимателя не разглашается, но, как говорят в окружении пары, их разрыв связан с изменами бизнесмена, которые продолжались более 10 лет. Поклонников Алсу сильно задела новость о ее разрыве с супругом, а также слухи многочисленных изменах Яна Абрамова. В комментариях под постом знаменитости они принялись поддерживать ее, желая ей найти свое счастье.

«Алсу, пусть Вам встретится в жизни любящий и заботливый мужчина, Вы достойны действительно лучшего! Всегда удивляюсь, как можно „гулять“ от таких невероятных женщин. С подобными мужиками явно что-то не так», «Наконец-то ушла от изменщника. Долго терпела», «Вы заслуживаете рядом чистого душой человека, который не будет причинять Вам боль», «Давно надо было скинуть эту гирю!» — написали поклонники артистки.

Напомним, Алсу состояла в браке с Яном Абрамовым с 2006 года. Певица и предприниматель считались одной из самых крепких пар в российском шоу-бизнесе. У супругов трое детей: 17-леняя Сафина, 16-летняя Микелла и 7-летний Рафаэль.

Ранее мы писали о том, что адвокат Юлия Вербицкая-Линник рассказала, как Алсу и Ян Абрамов разделят имущество после развода.