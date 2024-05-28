Имеет право претендовать на бизнес: стало известно, как разделят имущество Алсу и Ян Абрамов

Адвокат Вербицкая объяснила, какое имущество достанется Алсу после развода. Об этом стало известно «Страстям».

Накануне стало известно о разводе певицы Алсу и предпринимателя Яна Абрамова, которые состояли в браке на протяжении 18 лет. За это время супруги успели обзавестись несколькими объектами недвижимости, в том числе, за рубежом.

Только из открытых источников известно, что Алсу и Абрамов владеют квартирой на 57-м этаже небоскрёба «Триумф-Палас» в Москве, поместьем в Крыму с трехэтажным особняком, конюшнями и теннисным кортом, а также домом на Рублевке.

По мнению адвоката Юлии Вербицкой-Линник, обычно в звездных семьях составляют брачный договор, который регулирует раздел имущества в случае развода. Однако если документ не заключался, то все имущество поделят пополам.

«В случае, если брачный контракт отсутствует, то по общему правилу все приобретённое супругами признаётся их совместной супружеской собственностью и делится между ними пополам, в равных долях», — рассказала она.

При этом Ян Абрамов является влиятельным бизнесменом. По словам юриста, Алсу может претендовать на долю в компаниях бывшего мужа.

«С учетом изложенного, все добрачные квартиры Алсу как были, так и останутся ее личной собственностью. А на все, включая бизнес (доли в компаниях, акционерных обществах и т. д.), что было приобретено супругом в период их брака, она имеет право на 1/2", — объяснила Вербицкая.

Однако дело и вовсе, может не дойти до суда, считает юрист. Во многих случаях все заканчивается финансовыми компенсациями.

«В случае, если споры все же возникают, в том числе при делении бизнеса, мужья-бизнесмены в ряде случаев выплачивают денежную компенсацию женам за доли по оценке, проведённой добровольно или в судебном порядке», — добавила она.

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