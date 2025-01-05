«Ждете?»: SHAMAN подогрел слухи о романе с Екатериной Мизулиной

40-летняя глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина возбудила социальные сети, опубликовав в своем Telegram-канале фотографии 33-летнего певца SHAMAN (настоящее имя — Ярослав Дронов), в романе с которым ее давно подозревают.

На одном из снимков, появившихся в канале Мизулиной, общественница стоит рядом с исполнителем и держит в руках букет белых роз. На другом Дронов запечатлен уже в одиночку — он сидит перед камерой в меховой шапке и кожанке, выпятив сжатый кулак левой руки. На фалангах пальцев черной краской выведено слово «Катя» — то есть имя Мизулиной.

Никаких внятных пояснений Екатерина не сделала — она лишь пообещала опубликовать следующий пост «через два часа». Сделано это было вечером 4 января, и через означенный промежуток времени в ее канале ничего так и не появилось. Зато на связь вышел Дронов — спустя несколько часов после крайней публикации Мизулиной он поинтересовался у своих подписчиков, ждут ли они еще обещанного.

Ранее мы писали о том, что за обещанные ему 500 долларов подросток из Москвы обмазал фекалиями площадку возле квартиры, где зарегистрирована Мизулина,