«Ждете от меня оправданий, но их не будет»: Natan высказался о поцелуе с Бьянкой на шоу

Рэпер Natan, который угодил в скандал после измен жене с блогером Лерчек и певицей Бьянкой на съемках шоу «Звезды в джунглях», вышел на связь после выхода нового выпуска проекта. В своем Telegram-канале певец высказался о поцелуе с артисткой и заявил, что не собирается оправдываться перед хейтерами.

«Вы, наверное, ждете от меня сейчас оправданий по поводу того трэша, который был в этой серии, но не ждите. Единственный человек, чье мнение мне действительно важно, к сожалению, этот Телеграм-канал не читает. А по поводу хейтеров и всех звездных экспертов моей личной жизни я скажу: „Ребят, посмотрите на свой огород, там, наверное, бурьяном все поросло, а вы такие умные мне что-то советуете здесь“», — заявил Natan.

Также музыкант обратился к «адекватным» людям и признал, что совершил ошибку, допустив связь с другими девушками.

«Да, это было, это мой жесткий косяк, я признаю. Возможно, кто-то посмотрит на все это и для себя сделает выводы, как делать не надо», — отметил рэпер.

Напомним, женатый Natan оказался в центре скандала, когда по Сети распространилось видео с его объятиями и поцелуями с Лерчек на съемках реалити-шоу «Звезды в джунглях» на ТНТ. После этого заговорили о романе пары. Сам певец позднее признался, что у них «возникла симпатия», и публично раскаялся перед супругой. Блогер же заявила, что артист обманывал ее, не говоря о жене. Однако позднее появились кадры и с поцелуем рэпера и Бьянки. Певица заявила, что это произошло случайно и она влюблена в «совершенно другого человека».

Ранее сообщалось о том, что телеведущая Тина Канделаки прокомментировала связь Natan с Лерчек и Бьянкой.