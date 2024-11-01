НАШ ШОУБИЗ
Опубликовано 01 ноября 2024, 13:42
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«Следите за собой»: Канделаки прокомментировала связь Natan с Лерчек и Бьянкой

Канделаки призвала следить за собой, комментируя связь Natan с Лерчек и Бьянкой.
«Следите за собой»: Канделаки прокомментировала связь Natan с Лерчек и Бьянкой

© Kashaev Pavel/East News

Директор ТНТ Тина Канделаки прокомментировала связь рэпера Natan с блогером Лерчек и певицей Бьянкой в проекте «Звезды в джунглях». Она призвала следить за собой.

По словам Канделаки, только ленивый не написал ей о поступке рэпера. В Telegram-канале ведущая опубликовала видео, в котором высказалась о ситуации.

«Что хочу сказать по этому поводу: дорогие друзья, следите за собой… Это самая правильная христианская мотивация и мораль: следить за собой и самому быть кристально честным», - произнесла Канделаки.

Она считает, что женатый или разведенный мужчина может оказаться в такой ситуации из-за большого количества женщин в стране.

«Нас, женщин, очень много, а мужчин – мало. Поэтому следите за собой, чтобы ваша подруга у вас не увела мужа», - сказала Канделаки и предположила, что рэпер разберется с любовными приключениями сам.

Также Тина отметила – проект явно идет музыканту на пользу. «А так как мужчина он яркий, судя по всему, в конце любовь он найдёт», - заключила она.

Ранее появилось видео с поцелуем рэпера с Бьянкой на шезлонге. Позже певица объясняла, что не могла противостоять участнику проекта.

Источник фото:Kashaev Pavel/East News
Источник:Telegram-канал Тины Канделаки
Автор:Лилия Караева
Теги:
Тина Канделаки
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бьянка
Лерчек