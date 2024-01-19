«Ждете?»: блогерша Айза рассказала, когда вернется в Москву

Бывшая супруга рэпера Гуфа Айза-Лилуна Ай на данный момент живет на Бали, где она построила дом, в котором живет со своими детьми. Но блогер заявила, что через несколько месяцев планирует вернуться в Москву.

На своей страничке в Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана экстремистской и запрещена в РФ) блогер рассказала, что приедет в Москву примерно через два месяца.

«Ждете?» — спросила блогерша своих подписчиков.

Айза неоднократно рассказывала подписчикам, что в марте прошлого года вложила два миллиона рублей для строительства дома на Бали. Из-за этого блогерше постоянно приходилось быть на острове, чтобы контролировать ход работ.

Блогерша дважды была замужем. Первым избранником звезды стал рэпер Гуф (настоящее имя Алексей Долматов). Пара поженилась в 2008 году, в 2010-м у супругов родился сын Сэм. В 2014 году блогерша и музыкант развелись. Через год Айза вышла замуж за бизнесмена Дмитрия Анохина, у пары есть общий ребенок — Элвис. В 2020 году они также расстались.

Ранее Айза раскрыла причину неудач в отношениях с мужчинами. Подробности читайте в этой статье.